Kahta'da Zehirlenme Şüphesi
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde haşere ilacından zehirlendikleri düşünülen 12 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde haşere ilacından zehirlendikleri düşünülen 12 kişi hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Narsırtı köyünde vatandaşlar sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması yaptı.
Bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri ortaya çıkan 8'i çocuk 12 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haşere ilacından zehirlendikleri düşünülen köylülerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.