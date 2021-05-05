Kahta'da zabıta ekipleri sahur öncesi fırınları denetledi
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Kahta'da zabıta ekipleri sahur öncesi fırınları denetledi

Kahta'da zabıta ekipleri sahur öncesi fırınları denetledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle ilçedeki işletmelerde pide denetimleri gerçekleştirdi.

Adıyaman'ın Kahta İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle ilçedeki işletmelerde pide denetimleri gerçekleştirdi.

Ramazan ayında gıda üretimi yapan iş yerlerinin daha kaliteli üretim yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini yoğunlaştırarak, gerçekleştirmiş oldukları denetim kapsamında gramaj kontrolü temizlik ve kıyafet denetimi yaptı.

Kahta Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Karakayalı, işletme sahiplerine maske, mesafe ve hijyen konusunda kurallara uyulmasını ayrıca iftar ve sahur öncesi meydana gelebilecek yoğunluğu önleme adına daha çok gayret göstermelerini istedi. - ADIYAMAN

Kahta'da zabıta ekipleri sahur öncesi fırınları denetledi
Kahta'da zabıta ekipleri sahur öncesi fırınları denetledi
Kahta'da zabıta ekipleri sahur öncesi fırınları denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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