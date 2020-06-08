Kahta'da yolların çehresi değişiyor Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesinin başlattığı alt yapı ve yol yapım çalışmaları kentin çehresini değiştiriyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesinin başlattığı alt yapı ve yol yapım çalışmaları kentin çehresini değiştiriyor.

Kahta'daki birçok mahallede yol hizmetleri noktasında önemli çalışmalar yapan Kahta Belediyesi, ulaşımın daha konforlu ve güvenli yapılabilmesi için hizmetler üretmeye devam ediyor.

Yapılan çalışmalar kapsamda Kahta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Menderes Mahallesi Hacı Bey İlköğretim Okulu önünden geçen bin metre uzunluğundaki 9032 nolu sokağında kilitli parke ve kaldırım çalışmasına başladı.

Kahta'nın çeşitli bölgelerinde yol yapım çalışmalarını başlattıklarını belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Menderes Mahallesi hacı Bey İlköğretim Okulu önünden geçen bin metre uzunluğundaki 9032 Nolu sokağında ekiplerimiz tarafından kilitli parke taşı ve kaldırım döşeme çalışmaları yapılmaktadır. Mahallelerde başlattığımız yol yapım, kilitli parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz. Yıpranmış ve alt yapısı bozulmuş olan yollarımızı Allah'ın izniyle hızlı bir şekilde yenilemeye devam edeceğiz. Halkımızın mağdur olduğu ilçemizdeki bozuk cadde ve sokaklarımızda başlattığımız yol çalışmalarımızın ilçemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah'ın izniyle söz verdiğimiz bütün projelerimizi imkanlarımız dahilinde Kahta'mıza kazandıracağız. Rabbim hizmet için çıktığımız bu yolda, bizleri halkımıza karşı mahcup etmesin" diye konuştu.

Mahalle sakinleri yapılan yol çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'ya teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA