Kahta'da yol sorunu çüzülüyor
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Kahta'da yol sorunu çüzülüyor

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, Koronavirüs salgınına rağmen ilçe genelinde başlattığı yol açma, bakım, onarım ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Kahta'da yol sorunu çüzülüyor
09.07.2020 11:26 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:33

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, Koronavirüs salgınına rağmen ilçe genelinde başlattığı yol açma, bakım, onarım ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın talimatıyla alt yapı ve yol sorununun olduğu Bağlar Mahallesi'nde devam ediyor.

İlçenin dört bir yanında kapsamlı bir alt ve üst yapı çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Başkan Turanlı, mahallelerin hak ettiği değeri kazanacağını söyledi.

Başkan Turanlı, "İlçenin dört bir yanında kapsamlı bir alt ve üst yapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde ciddi yol sıkıntılarımız var. Ekiplerimiz planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Menderes, Atatürk ve Yavuz Selim Mahallerimizin alt ve üst yapılarının büyük kısmını tamamlamış durumdayız. Girne, Turgut Özal ve Cami Mahallelerimizde alt yapı ve kanalizasyon çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah akabinde yol yapımına başlayacağız. Ayrıca yeterli hizmet alamayan Bağlar Mahallemizde yol yapım çalışmalarımıza başladık. Allah'ın izniyle alt yapı ve zemin güçlendirme çalışmalarımızın tamamlanmasıyla bu mahallemizde sathi asfalt sermeye başlayacağız. Mahalle sakinlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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