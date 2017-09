Kahta'da Yenilenen Öğretim Programlarının Tanıtım Toplantıları Başladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2017-2018 öğrenim ve öğretim yılında uygulamaya girecek olan yeni müfredatın tanıtımı ile ilgili toplantılar düzenleniyor.



Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde yeni öğretim müfredatının tanıtımı için eğitici formatör öğretmenler tarafından tüm branşlara tanıtım toplantıları yapıldığı belirtilerek 6 Eylül 2017 ile 9 Eylül 2017 tarihleri arasında branşlara yönelik müfredat tanıtım toplantıları yapılacağı bildirildi.



Toplantıları ilk gününde ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, katıldığı toplantılarda yaptığı konuşmada, "Öncelikle 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Yeni gelen her sistem uygulayıcılar tarafından yeterince bilinip ve kabul görülürse sahada hayat bulma ve yaşama şansı artacaktır. Bu bağlamda inşallah her biriniz programı incelemişsinizdir. Eksik kalan kısımları koordinatör öğretmenimizin sunumları sonrasında tamamlamış olursunuz. Bakanlığımız bu programı çok önemsiyor devrim niteliğinde bir yenilenmeye gidilmiştir. Çocuğu hayata hazırlamada yeni bir yaklaşım yeni bir bakış oluğu belirtilmiştir. Programların yenileme sürecinde birçok aşamadan geçmiştir. Benim sizden istirhamım yenilenen öğretim programlarına ön yargılı yaklaşmamanızdır. Yapacağını yapıcı eleştiriler, fikir ve önerileriniz bizim için önem arz etmektedir. Programın aksayan yönlerinin geliştirilmesi için önümüzdeki süreçlerde tekrar görüş ve önerileriniz alınacaktır. Bu program ile özgür düşünebilen bireyler yetiştirilecek. Siz öğretmenlerden yansıyan ışık o küçük yüreklere aksedilecek. Umutsuz yürekler her düşen yağmur damlasını emen çöl gibi kanımızı ve ruhumuzu emecektir. Sizden beklentimiz bu yeni müfredatla umudu olan bir nesil yetiştirmenizdir. Bu çocuklar özgür kuşlar gibi süzüldükleri gökyüzünde kanatlarına yükledikleri adaleti, sevgiyi, hoşgörüyü, dürüstlüğü bütün dünyaya yaymalarını sağlayacağız. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN