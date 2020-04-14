Kahta'da yeni sokak çalışmalarına start verildi
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Menderes, Adıyaman, Kahta, Güncel

Kahta'da yeni sokak çalışmalarına start verildi

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi bin metre uzunluğu ve 15 metre genişliğindeki sokağın alt yapı çalışmalarına başladı.

14.04.2020 16:17 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:17
Kahta'da yeni sokak çalışmalarına start verildi

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi bin metre uzunluğu ve 15 metre genişliğindeki sokağın alt yapı çalışmalarına başladı.

İlçeye bağlı Menderes Mahallesinin en işlek sokaklardan biri olan ve baraj yolundan başlayarak şehrin kuzeyine doğru uzunluğu bin metre, genişliği ise 15 metre olan 9032 nolu sokağın alt yapı çalışmalarına başlandığı bildirildi. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı yapılan çalışmalarla ilgili, "Allah'ın izniyle Menderes Mahallesi Hacı Bey İlköğretim Okuluna giden yol sil baştan tamamen yapılarak modern hale getirilecek. İlk etapta iş makineleriyle alt yapı ve eski zemin kaldırılarak, daha sonra proje kapsamında kaldırım düzenleme, sokağın parke taşı yapılacak. Hizmet için çıktığımız bu yolda Allah bizleri halkımıza karşı mahcup bırakmasın. Menderes Mahallesinde bulunan ve halkımızın mağdur olduğu ilçemizin işlek ve uzun sokaklardan biri olan sokağın yapım çalışmalarına başladık. Mahalle muhtarımız ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyip, ilgili birim amirlerimizden bilgiler aldık. Mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimizin öneri ve taleplerini aldık. İlçemize ve mahalle sakinlerimize bu çalışmalarımızın hayırlı olmasını dilerim. Allah'ın izniyle söz verdiğimiz bütün projelerimizi Kahta'mıza kazandıracağız " diye konuştu - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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