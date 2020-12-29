Kahta'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor
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Kahta'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

29.12.2020 18:06 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:11
Kahta'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan son 3 aylık çalışmada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan son 3 aylık çalışmada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında son 3 ay içerisinde 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şahıstan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde 15,71 gram eroin maddesi, 25,01 gram kubar esrar, 367,58 gram bonzai, 3,48 gram bonzai ham maddesi, 1,94 gram toz esrar, 38 adet sentetik ecza hapı, 1 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kahta'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor
Kahta'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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