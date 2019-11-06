Kahta'da uyuşturucu satan 2 kişi tutuklandı

06.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:35

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre Kahta ilçesi Yeni Mahalle Mezarlığı civarında bulunan dere kenarında Kahta Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon yapıldı. M.Ç(29), E.A(24), z.K(17), M.P.(25) ve M.K.(22) isimli şahıslar yapılan operasyonla yakalandı. Olayla ilgili toplam 380 gram sentetik uyuşturucu madde ile 158 gram sentetik kimyasal sıvı madde ele geçirildi.



Yakalan şahıslardan E.A. (24) ve Z.K. (17) sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak Adıyaman kapalı ceza evine gönderildiği öğrenildi.



Olay ile ilgili soruşturma sürüyor - ADIYAMAN

Kaynak: İHA