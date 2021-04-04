Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

bİlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatı. Baskında evde arama yapan ekipler, 180 gram bonzai ele geçirirken, M.K., U.E., B.Ö., M.S.Y. ve M.Y.'yi gözaltına aldı. 5 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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