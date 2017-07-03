- Kahta'da teröre tepki yürüşü



ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kaymakamlık, Kahta Belediyesi, AK Parti İlçe Teşkilatı ve birçok sivil toplum kuruluşlarının desteği ile "Teröre Lanet Yürüyüşü" düzenlendi.

Aşırı sıcak havaya rağmen yürüyüşe katılmak için Kahta Belediyesinin önünde bir araya gelen vatandaşlar, Recep Tayyip Erdoğan Caddesinde, "Töre Karşı Omuz Omuza", "Kahrolsun PKK", "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları ile Kahta Kaymakamlığı önüne yürüdü.

Ülke de artan hain terör olaylarına tepki gösteren Kahtalı vatandaşlar, teröre karşı omuz omuza sloganları ile birlik ve beraberlik mesajlarını haykırdı.

Kahta Kaymakamlığının önünde toplanan vatandaşlara hitaben konuşan İlçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta İlçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak teröre karşı tek vücut olduklarını vurgulayarak son günlerde sivil insanları hedef alan hain terör saldırılarını lanetlendi.

Son günlerde artan hain terör sadırlarına dikkat çeken Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, ülke meselelerinin terör olayları ile değil kalemle, mürekkeple çözülebileceği çağrısında bulundu. Başkan Toprak, "Terör örgütleri ülkemizi bölmeye ya da parçalamaya asla gücü yetmeyecek. Meselelerimiz kan dökerek ya da terör eylemlerini yaparak değil, kalemle mürekkeple çözebiliriz. Terör örgütleri son günlerde yine polisimizi, askerimizi ve savunmasız sivil insanlarımızı katlediyorlar. Onları şehit ediyorlar. Bizler hep birlikte terör örgütlerine karşı vatanımızı ve bayrağımızı savunmaya devam edeceğiz. İçimizdeki ve dışardaki hainlere bugün sesleniyorum. Bu milleti bölmeye, vatanı parçalamaya ve bayrağı indirmeye gücünüz yetmeyecektir. 30 yıldır bu ülkeyi parçalamak isteyenler nasıl ki hüsrana uğradıysa sizlerde aynı şekilde hüsrana uğrayacaksınız. Yıldır Çanakkale de dersinizi almadanız mı? En son 15 Temmuzda dersinizi almadınız mı? Dün Lice'de ve Van'da şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Kahta halkına duyarlılığından dolayı teşekkür eden Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, "Son günlerde artan terör olaylarına karşı ülkenin dört bir yanında tepkiler yağıyor. Kahta halkı bugün de demokratik haklarını kullanarak, terör eylemlerine tepki gösterdi. Tüm Kahta halkına teşekkür ediyorum. Türkiye birlikte yaşamanın tüm güzelliklerini içeresinde barındıran bir ülkedir. Vatandaşlarımız, yıllardır ülke üzerinde oynan oyunların farkında" ifadelerinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından terör olaylarında hayatını kaybeden şehitleri için fatiha okunduktan sonra, kalabalık sessizce dağıldı.