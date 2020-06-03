Kahta'da temizlik seferberliği başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahta'da temizlik seferberliği başladı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi sıcak yaz günlerinin başlamasıyla birlikte önemi daha da artan kentin temizliği için tüm ekiplerini seferber etti.

Kahta'da temizlik seferberliği başladı
03.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:49

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi sıcak yaz günlerinin başlamasıyla birlikte önemi daha da artan kentin temizliği için tüm ekiplerini seferber etti.

Belediye ekipleri ilçe genelinde sürdürdükleri çok yönlü temizlik ve bakım çalışmalarını artırdı. Daha modern ve temiz bir kent oluşturmak amacıyla ilçe genelinde çok yönlü temizlik çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, yaz ayının gelmesi ile birlikte temizlik ve bakım çalışmalarına daha fazla önem verdiklerini söyledi.

Temizlik çalışmalarının kalıcı olmasının, halkın çevreye duyarlılığı ile mümkün olacağına dikkat çeken Başkan Turanlı, "Temiz ve sağlıklı çevrede yaşamak herkesin hakkıdır. Gece gündüz demeden temizlik çalışmalarımıza devam ediyoruz. İtfaiye ekipleri tarafından gece tamamen boşalan ana caddelerimiz bir hafta içinde tüm caddelerimiz bitirilmesi kaydıyla her gece bir ana caddemiz ve kaldırımlar dahil yıkanıyor. İlçemiz genelinde kötü görüntü ve çevre kirliliği oluşturan moloz ve çöplerin temizlenmesine önem veriyoruz. Bizim halkımızdan isteğimiz temizlik çalışmalarımıza destek vermeleri ve çevreyi kirletmemeleridir. Bu ilçe hepimizin. Geleceğe daha temiz bir Kahta bırakmak için hep birlikte özen göstermeliyiz. En güzel temizlik kirletmemektir" diye konuştu - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek Haber
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor Haber
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı
Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! İstanbul'un göbeğinde tehlikeli görüntüler
Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! İstanbul'un göbeğinde tehlikeli görüntüler
Eski muhtar, ava çıktığı arkadaşını domuz zannederek öldürdü
Eski muhtar, ava çıktığı arkadaşını domuz zannederek öldürdü
Askerde verem oldu, 10 yıl sonra 'gazi' unvanını alabildi
Askerde verem oldu, 10 yıl sonra "gazi" unvanını alabildi
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
İstanbul'da İSKİ çalışması sonrası yol çöktü, belediye otobüsü yola saplandı
İstanbul'da İSKİ çalışması sonrası yol çöktü, belediye otobüsü yola saplandı
Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
Kütahya ve Kars'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Kütahya ve Kars'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
ABD'nin ardından ırkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı
ABD'nin ardından ırkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
Yozgat Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 7 belediye personelinden 4'ü tutuklandı
Yozgat Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 7 belediye personelinden 4'ü tutuklandı
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Rüştü Zorlu Meral Akşener Hasan Polatkan Adnan Menderes
Magazin Murat Boz İrem Derici Demet Akalın Rafet El Roman
Spor Ozan Kabak Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Mehmet Aurelio Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kahta'da temizlik seferberliği başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 16:49:51. #1.14#
title