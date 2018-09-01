Kahta'da Şüpheli Çanta Paniği

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, kaldırımda unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının çantaya fünye ile patlatacağı sırada çantanın sahibi ortaya çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Çevredekiler, alışveriş merkezinin önüne bırakılan şüpheli çantayı görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak, İl Emniyet Müdürlüğü'nden bomba imha uzmanlarına haber verdi. Bölgeye gelen bomba imha uzmanları, çantaya fünye ile patlatacağı anda kalabalığın içinden çıkan bir kişi, çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. Polis, çantayı alarak incelenmek üzere emniyete götürdü. Polislerin olay yerinden ayrılmasından sonra cadde üzerinde toplanan meraklı kalabalık, olay yerinden ayrıldı.

- Adıyaman