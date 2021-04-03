Kahta'da sis etkili oldu
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Kahta'da sis etkili oldu

Demirören Haber Ajansı / Murat KURT - Haberler | Güncel
Kahta'da sis etkili oldu

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

İlçe merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesi 10 metrenin altına düşerken, polisler yollarda önlem aldı. Sürücüler araçlarının farlarını yakarak ve hızlarını düşürerek ilerlemeye çalıştı.

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Kahta'da sis etkili oldu
Kahta'da sis etkili oldu
Kahta'da sis etkili oldu
Kahta'da sis etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KURT

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