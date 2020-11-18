Kahta'da sis etkili oldu
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Kahta'da sis etkili oldu

18.11.2020 12:49 | Son Güncelleme: 18.11.2020 12:53

Adıyaman'ın Kahta ve Gaziantep'in Araban ilçelerinde sis hayatı olumsuz etkiledi.

Adıyaman'ın Kahta ve Gaziantep'in Araban ilçelerinde sis hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Kahta-Adıyaman, Kahta-Siverek kara yolunda görüş mesafesi düştü.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, trafik polisleri de vatandaşları araç takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kahta'da sis etkili oldu
Kahta'da sis etkili oldu
Kahta'da sis etkili oldu
Kahta'da sis etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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