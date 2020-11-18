Kahta'da sis etkili oldu
18.11.2020 12:49 | Son Güncelleme: 18.11.2020 12:53
Adıyaman'ın Kahta ve Gaziantep'in Araban ilçelerinde sis hayatı olumsuz etkiledi.
Adıyaman'ın Kahta ve Gaziantep'in Araban ilçelerinde sis hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Kahta-Adıyaman, Kahta-Siverek kara yolunda görüş mesafesi düştü.
Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, trafik polisleri de vatandaşları araç takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya