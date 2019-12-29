Kahta'da sis etkili oldu
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Kahta'da sis etkili oldu

Kahta ilçesinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkilediİlçede etkili olan sis nedeniyle Kahta-Adıyaman kara yolunda görüş mesafesi düştü.

29.12.2019 19:58 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:14
Kahta'da sis etkili oldu

ilçesinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi

İlçede etkili olan sis nedeniyle Kahta-Adıyaman kara yolunda görüş mesafesi düştü.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, trafik polisleri de vatandaşları takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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