Kahta'da sis etkili oldu
Kahta ilçesinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkilediİlçede etkili olan sis nedeniyle Kahta-Adıyaman kara yolunda görüş mesafesi düştü.
29.12.2019 19:58 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:14
Kahta ilçesinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi
İlçede etkili olan sis nedeniyle Kahta-Adıyaman kara yolunda görüş mesafesi düştü.
Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, trafik polisleri de vatandaşları takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA