Kahta'da Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Açıldı

Adıyaman'nın Kahta ilçesinde, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği düzenlenen törenle açıldı.

Kahta Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneğinin Yavuz Selim Mahallesi'ndeki hizmet binasının açılışı törenle yapıldı.

Açılışta İlçe Müftüsü Rıfat Çevik tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dua edildi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, açılışta yaptığı konuşmada, ülke için bedel ödemiş şehitlerin yakınları ve gazileri hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin uzun yıllardan beri iç ve dış tehditlerin kıskacına alınmaya çalışıldığını ifade eden Aydın, "Otuz yıldan beri teröre karşı gösterdiği aktif mücadele sonunda onların hayallerini darmadağın etti. Bunun en büyük kahramanları şehit ve gazilerimizdir. Onların canlarını ve kanlarını feda ederek göstermiş oldukları direniş tüm şer odakların korkulu rüyası olmuştur. Son olarak yaşadığımız 15 Temmuz hain darbe girişiminde bir kez daha dünya bu ülkenin asla esareti kabul etmeyeceğini göstermiştir. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum." diye konuştu.

Törene, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş da katıldı.

Öte yandan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kahta Kaymakamlığı önünde fotoğraf sergisi açıldı.