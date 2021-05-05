Kahta'da sebze yüklü kamyonet takla attı: 2 yaralı
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Kahta'da sebze yüklü kamyonet takla attı: 2 yaralı

Kahta'da sebze yüklü kamyonet takla attı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sebze yüklü kamyonet yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sebze yüklü kamyonet yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta-Adıyaman yolu 12. kilometresindeki Arılı köyü yakınlarında meydana geldi. Kahta'dan Adıyaman'a doğru seyir halinde olan Ramazan Sandı yönetimindeki 27 AGA 071 plakalı sebze yüklü kamyonet, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda önündeki motosiklete çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Takla atarak yoldan çıkan kamyonetteki sebzeler yola savrulurken sürücü Ramazan Sandı ve yanında bulunan Hacı Yusuf Sandı yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri tarafından yaralı Ramazan Sandı ve Hacı Yusuf Sandı'ya ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Daha sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN

Kahta'da sebze yüklü kamyonet takla attı: 2 yaralı
Kahta'da sebze yüklü kamyonet takla attı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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