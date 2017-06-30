Kahta'da 'Prestij Cadde' Çalışmaları Başladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 'Prestij Cadde' çalışmalarının üçüncü etabı, ilçenin büyük caddelerinden olan İstiklal Caddesinde asfalt öncesi kazı çalışmalarına başlandı.



Kahta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2017 yılı asfalt çalışmaları arasında yer alan İstiklal Caddesi'nde asfalt öncesi hazırlıklar hız kazandı.



Kahta'daki büyük caddelerin asfaltlanmasıyla başlatılan çalışmaların sona ermesi ile ilçenin çehresinin değişeceğini ifade eden Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, ilçenin 3. Büyük caddesi konumundaki İstiklal Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmalarının başladığını söyledi.



Daha önceki yıllarda ana caddelerde döşenen kilitli parke taşlarının hasar gördüğünü belirten Başkan Toprak, "Daha önceki yıllarda ilçenin en büyük caddelerine döşenen kilitli parke taşları çok büyük hasar gördü. Çünkü zamanla ilçede sürdürülen doğalgaz çalışmaları ve ağır tonajlı araçların kullanımı sonucunda kilitli parke yolları oldukça ağır hasar gördü. İlçemizin en büyük caddelerinin daha modern ve daha güzel bir görünüme kavuşturulması için 'Prestij Cadde' çalışmalarını başlattık. Bu kapsamda başlatmış olduğumuz asfalt yol çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Daha önceden İlçenin en büyük caddesi konumundaki İsmet Paşa Caddesi ve Karşıyaka Mahallemizde yer alan ilçemizin prestij caddelerinde El Kahtavi Caddesini yaptığımız asfalt çalışmaları ile modern bir görünüme kavuşturduk. Şimdi ise ilçemizin İstiklal Caddesi'nde başlatmış olduğumuz çalışmalar ile ilçemizi modern bir görünüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Yaptığımız asfalt çalışmaları sırasında vatandaşlarımıza vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı şimdiden özür diliyoruz" dedi. - ADIYAMAN