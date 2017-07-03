Kahta'da PKK'ya Tepki Yürüyüşü

ADIYAMAN'ın Kahta İlçesi'nde bir araya gelen çok sayıda kişi, terör örgütü PKK'nın saldırılarını yürüyüşle protesto etti.



Kahta Belediyesi'nin organizesiyle Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ile çok sayıda sivil toplum örgütü üyesi ve vatandaşların katılımıyla PKK'ya tepki yürüyüşü düzenlendi. Belediye önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplananlar, kaymakamlık binasına kadar 'Kahrolsun PKK, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganlarıyla yürüdü.



Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, burada yaptığı konuşmada terör örgütü PKK'nın saldırılarını kınayarak, "Teröre karşı ülkemizin dört bir yanında tepkiler var. Kahta her daim bu toplumsal duyarlılığı, milli ve manevi değerlere bağlılığını ve bu noktadaki engin görüş, his ve düşüncelerini yerine getirmiştir" dedi.



Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ise, Ak Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi ve Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın şehit edilmesine tepki gösterdi. Devletin teröre asla boyun eğmeyeceğini ifade eden Toprak, "Ey PKK'nın uşakları, ey FETÖ'nün uşakları, ey bu ülkeye düşman olan kafirler, şunu iyi bilin ki; uçaklarınızla, tanklarınızla, son teknoloji silahlarınızla da gelseniz, göğsümüzü siper edeceğiz. Hiç bir zaman emellerinize kavuşamayacaksınız" dedi. Konuşmaların ardından bir üre slogan atan kalabalık, sessizce dağıldı.



- Adıyaman