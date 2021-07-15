KAHTA'DA PATATES HASADI
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KAHTA'DA PATATES HASADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde yerli patates hasadı yapıldı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde yerli patates hasadı yapıldı.

2020 yılının Şubat ayında, Kahta Ziraat Odası Başkanlığı denetiminde 22 dekarlık alanda ekimi gerçekleştirilen patatesin hasadına başlandı.

2021 yılında 100 dekarlık alanda ekimi gerçekleştirildiğini belirten Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, '100 dekarlık alanda yetiştirilen patates hasadı gerçekleştirildi. Patates verimi çiftçimizi memnun ediyor. Dekar başına 3-4 ton arası verim sağlanmıştır" dedi.

Günün sonunda ise işçiler patates topladıkları kovaları toplu olarak havaya fırlatarak günü bitirmenin mutluluğunu yaşadılar.

KAHTA'DA PATATES HASADI
KAHTA'DA PATATES HASADI
KAHTA'DA PATATES HASADI
KAHTA'DA PATATES HASADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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