Kahta'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahta'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Kahta'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Diyarbakır karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. İsmail Dağlı (19) yönetimindeki 44 PP 591 otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Sabri Dağlı (45), Zeliha Ballı (88), Adile Oktay (28), Feride Dağlı (42) ve Ahsen Kavşit (1) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kahta'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Kahta'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Kahta'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Kahta'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Kahta'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Kahta'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Kahta'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

TEM'de direksiyon hakimiyetini kaybederek yön tabelasına çarpan sürücü hayatını kaybetti
TEM'de direksiyon hakimiyetini kaybederek yön tabelasına çarpan sürücü hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Selin Şekerci Armağan Çağlayan Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Erol Bulut Mesut Özil Metin Oktay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahta'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 14:07:25. #1.16#

title