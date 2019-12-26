Kahta'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bedir Layık (38) idaresindeki 63 VB 878 otomobil, Esendere köyü yakınlarında karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 20 B 7135 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücü Layık ile minibüste bulunan yolcu Mustafa Çiftçi (52) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.