Kahta'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
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Kahta'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

26.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:22
Kahta'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

'ın ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bedir Layık (38) idaresindeki 63 VB 878 otomobil, Esendere köyü yakınlarında karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 20 B 7135 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücü Layık ile minibüste bulunan yolcu Mustafa Çiftçi (52) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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