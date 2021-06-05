Kahta'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
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Kahta'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Kahta'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Kahta (Adıyaman) - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Çetinkaya yönetimindeki  44 FZ 416 plakalı otomobil ile Ramazan Kızılay'ın kullandığı 33 AGP 605 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Ramazan Kızılay (56), Burhan Kızılay (36), Mustafa Kızılay (41), Fevzi Savcı (52) ve Çiğdem Çetinkaya (35) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kahta Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kahta'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Kahta'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Kahta'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Kahta'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Kahta'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Kahta'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Kahta'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kahta (Adıyaman)

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