Kahta'da okullar tatil edildi

13.02.2020 18:59 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:59

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığı tarafından taşımalı eğitim gören öğrenciler için 14 Şubat Cuma günü tatil edildi.



Kahta Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışının oluşturduğu olumsuz ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle Kahta ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için 14 Şubat Cuma günü 1 gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA