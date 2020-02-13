Kahta'da okullar tatil edildi
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Kahta'da okullar tatil edildi

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığı tarafından taşımalı eğitim gören öğrenciler için 14 Şubat Cuma günü tatil edildi.

13.02.2020 18:59 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:59
Kahta'da okullar tatil edildi

'ın Kaymakamlığı tarafından taşımalı eğitim gören öğrenciler için 14 Şubat Cuma günü tatil edildi.


Kahta Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışının oluşturduğu olumsuz ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle Kahta ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için 14 Şubat Cuma günü 1 gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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