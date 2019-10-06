Kahta'da okuldan hırsızlık yaptıkları iddiası

Kahta'da okuldan hırsızlık yaptıkları iddiası

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

06.10.2019 11:48
Kahta'da okuldan hırsızlık yaptıkları iddiası

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Turgut Özal Mahallesi Mevlana Ortaokulundaki hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatan Kahta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda B.R (17), H.S (17) ve H.S'yi (18) gözaltına aldı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 3 bilgisayar monitörü, 2 bilgisayar kasası, 2 bağlama, 3 gitar, 2 klavye ve 2 mouse ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakımlıkça tutuklandı.

Kaynak: AA
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