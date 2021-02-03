Kahta'da öğretmen çift çocuklarının yaş gününü fidan dikerek kutladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde öğretmenlik yapan çift çocuklarının doğum gününde pasta kesmek yerine fidan dikti.

İlçede görevli İsmail ve İmge Özge Kavak çifti 1 yaşını dolduran çocukları Yusuf Öktem'in doğum günü için Kahta şehit Yunus Uğur Anadolu lisesi bahçesine 10 adet fidan diktiler.

Kavak çiftçi, okul yönetimi tarafından aldıkları izinle okul bahçesinde 10 fidanı toprakla buluşturdu.

İmge Özge Kavak yaptığı açıklamada, 5 yıldır Kahta ilçesinde öğretmenlik mesleğini yaptığını söyledi.

Kavak, yeşilin önemine değinerek, "Bir gün Kahta dan ayrılsak dahi buraya bizi bağlayan bir bağımızın olmasını istedik. En güzel ve her zaman topluma yararlı olacak olan şey yeşil bir çevre için fidan dikmektir. Bu yıl bir yaşını tamamlayan oğlumuz için 10 fidan diktik. Her sene 10 fidan artırarak bu sayıyı yükselteceğiz. Fidanlar geleceğimize nefes olacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya