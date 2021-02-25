Kahta'da öğrencilere spor malzemesi hediye edildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Orda Bir Köy Var Uzakta Projesi kapsamında öğrencilere spor malzemesi hediye edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyonunun birlikte yürüttüğü proje çerçevesinde Kahta ilçesine 23 kilometre mesafedeki Damlacık köyüne gidildi.

Öğrencilere federasyonunun gönderdiği raket, top, file, dikme ve spor malzemesi hediye edildi.

Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Nemrut Dağı eteklerindeki Damlacık köyüne badminton malzemeleri gönderildiğini belirterek, "Gençlerimizin sportif alanlarda ihtiyaçlarını gidermek için malzeme yardımında bulunarak destekliyoruz. Öğrenciler adına Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Türkiye Badminton Federasyonu'na katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Damlacık Ortaokulu Müdürü Şenol Alptekin de kısa bir süre önce yüz yüze eğitim öğretime başladıklarını dile getirerek, "Bu zor günlerden sonra öğrencilerin de üzerindeki stresi atmak için bu gönderilen malzemeler çok iyi oldu. Öğrencilerimiz ilk defa badminton ile tanışma fırsatı buldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Badminton öğreticisi Mehmet Aslan ise öğrencilerin talepleri olması halinde belirli günlerde ücretsiz eğitim verebileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya