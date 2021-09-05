Kahta'da motosikletli kediye çarpmamak için kaza yaptı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde karşısına çıkan kediyi ezmemek için aniden fren yapan motosikletli, direksiyon hakimiyetini kayederek yola savruldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde karşısına çıkan kediyi ezmemek için aniden fren yapan motosikletli, direksiyon hakimiyetini kayederek yola savruldu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Motosikletle seyir halinde olan Mehmet Dede'nin (17) önüne bir anda kedi çıktı. Kediye çarpmamak için fren yapan sürücü Mehmet Dede, dengesini kaybederek yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kahta Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralının Mehmet Dede'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı