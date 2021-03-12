Kahta'da motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
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Kahta'da motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

12.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:06
Kahta'da motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosiklet ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosiklet ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza ilçenin en işlek caddesi olan Mustafa Kemal Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Kemal Caddesi otogar kavşağında 02 D 6085 plakalı Ford markalı yolcu minibüsü ile Bilal Y. (18) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Abdulgaffar A. (14) çarpmanın etkisiyle yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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