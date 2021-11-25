Kahta'da minibüs şarampole devrildi: 6 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kahta-Sincik kara yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Kadir Kelepçe (48) yönetimindeki 02 D 8026 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Kelepçe ile araçtaki Berfin Kelepçe (23), Duygu Topaç (19), Aynur Orhan (17), Dilara Küçükkelepçe (16) ve Helin Kelepçe (15) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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