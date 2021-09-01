Kahta'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Kahta'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kahta'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışmasıyla meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışmasıyla meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra Menderes Mahallesi 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Ali Ö. (37) yönetimindeki 02 D 8044 plakalı Fort marka minibüs ile Erhan K. (24) yönetimindeki 02 KC 555 plakalı Volkswagen marka otomobil ile çapıştı. Meydana gelen kazada minibüs elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada her iki sürücü de yaralandı.

İhbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından yaralanan sürücülere kaza yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra yaralılar, Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldüler. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kahta'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kahta'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kahta'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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