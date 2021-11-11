Kahta'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde topraklar fidanla buluştu - Haberler
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Kahta'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde topraklar fidanla buluştu

AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel
Kahta'da

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla 5 bin fidan toprakla buluştu.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla 5 bin fidan toprakla buluştu.

Yeni Mahallede yapılan parkta, "Bugün Fidan Yarın Nefes" programı kapsamında Kaymakam Selami Korkutata, öğrencilerle fidan dikti.

Gazetecilere açıklama yapan Kaymakam Korkutata, tüm ülkede olduğu gibi Kahta ilçesinde ağaçlandırma faaliyetlerinin sayısının her geçen gün arttığını ve bu etkinlikte bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Korkutata, ormanın önemine değinerek, "Ülkemizin orman gelişimi çok önemlidir. Orman ile beraber su kaynaklarımızı artırmak için bu gibi faaliyetlerin her zaman olması gerekiyor. Bu bilinci oluşturmamız gerekiyor, çocuklarımıza bu bilinci vermemiz gerekiyor. Bugün bunu hayata geçirmek için çocuklarımız, gençlerimiz ile beraber fidan dikimi yaptık. Dünyaya nefes olsun diye bugün buradayız." dedi.

Bu gün 5 bin fidanın toprakla buluşturduklarını dile getiren Kahta Orman Şefliği Nazife Karakoç, bu yıl içerisinde yaklaşık 100 bin fidanın toprakla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Kahta'da Milli Ağaçlandırma Günü nde topraklar fidanla buluştu

Kahta'da Milli Ağaçlandırma Günü nde topraklar fidanla buluştu

Kahta'da Milli Ağaçlandırma Günü nde topraklar fidanla buluştu

AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri
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