Kahta'da meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır, 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır, 2 kişi yaralandı.
Muhsin Yardım yönetimindeki 41 F 6787 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolu Öğretmenevi kavşağında Hasan Çankaya idaresindeki 38 RZ 447 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Muhsin Yardım, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.