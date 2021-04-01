Kahta'da Kütüphane Haftası etkinliği
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Kahta'da Kütüphane Haftası etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kahta'da Kütüphane Haftası etkinliği

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi gezici kütüphanesi, Kütüphane Haftası dolaysıyla okullarda etkinlik düzenledi.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi gezici kütüphanesi, Kütüphane Haftası dolaysıyla okullarda etkinlik düzenledi.

Kahta Belediyesi tarafından hayata geçirilen gezici kütüphane projesi ile gençlere okuma sevgisini aşılamak amacıyla okullarda ve kitapların ulaşmadığı her yere gezici kütüphane ile öğrencilere kitap ulaştırıyor.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Allah'ın izniyle gezici kütüphane projemizi halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gezici kütüphanemiz iş adamlarımızın, derneklerimizin ve Kardeş Ataşehir belediyemizin desteği ile tamamlandı. Gezici kütüphanemize destek veren herkese bir kez daha teşekkür ederim. Kütüphane haftası etkililikleri kapsamında gezici kütüphanemiz okulları ziyaret ederek, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza okuma sevgisini aşılamak amacıyla etkinlikler düzenliyor. Bu vesile ile tüm okurlarımızın kütüphane haftasını kutlarım dedi" diye konuştu - ADIYAMAN

Kahta'da Kütüphane Haftası etkinliği
Kahta'da Kütüphane Haftası etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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