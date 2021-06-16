Kahta'da kullanılmış giysiler ekonomiye kazandırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahta'da kullanılmış giysiler ekonomiye kazandırılıyor

Kahta'da kullanılmış giysiler ekonomiye kazandırılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman Kahta Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında ilçedeki belirli noktalara Atık Giysi Kumbarası yerleştirdi.

Adıyaman Kahta Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında ilçedeki belirli noktalara Atık Giysi Kumbarası yerleştirdi.

Kahta Belediyesi, kullanılmayan kıyafet ve ayakkabıların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını kolaylaştırmak, kullanılmayacak durumda olanların ise geri dönüşüme kazandırılmasını sağlamak amacı ile imzaladığı protokol kapsamında ilçenin muhtelif yerlerine 60 adet Atık Giysi Kumbarası yerleştirildi.

Atık Giysi Kumbara sayısını daha da artırmayı hedeflediğini belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Amacımız çevre bilincini sağlamanın yanı sıra, sıfır atık projesi kapsamında yürütülen bu tür faaliyetlere duyarlılığı artırmak ve israfın önüne geçerek ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. Bu anlamda Atık Giysi Kumbara sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz. Hemşerilerimizin gerekli hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıyor, halkımıza şimdiden teşekkür ederim" diye konuştu - ADIYAMAN

Kahta'da kullanılmış giysiler ekonomiye kazandırılıyor
Kahta'da kullanılmış giysiler ekonomiye kazandırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tek şehir iki farklı görüntü: Bir tarafta yılanla sohbet ettiler, diğer tarafta taşladılar
Tek şehir iki farklı görüntü: Bir tarafta yılanla sohbet ettiler, diğer tarafta taşladılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Merve Dizdar Şeyma Subaşı Özge Özpirinçci Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Ozan Tufan Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahta'da kullanılmış giysiler ekonomiye kazandırılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 17:47:38. #1.15#

title