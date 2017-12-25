Kahta'da Kızıl Bulutlar İlgi Gördü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde gün batımına yakın kent semasında oluşan kızıl bulutlar, ilgi çekti.



Kahta ilçesinde gün batımında iki kızıl renk almış bulut gökyüzünde görüldü.



Rengi ve görünüşleriyle ilgi çeken bulutlar, birçok kahtalı tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.



Bulutları izleyenlerden Murat Sakar, bulutların çok güzel bir manzara oluşturduğunu ifade ederek, daha önce bu kadar ilginç bulut görmediğini, bulutların kente çok değişik bir manevi hava verdiğini söyledi.