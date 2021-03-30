Kahta'da kırmızı çizgi uygulaması başladı

İçişleri Bakanlığının talimatlarıyla trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik başlatılan 'Kırmızı Çizgi' uyarısı Adıyaman'ın Kahta'da ilçesinde uygulanmaya başladı.

İçişleri Bakanlığının talimatlarıyla trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik başlatılan 'Kırmızı Çizgi' uyarısı Adıyaman'ın Kahta'da ilçesinde uygulanmaya başladı.

Yayalara öncelik tanınmasına dikkat çekilen uygulama kapsamında, Kahta Belediyesi ekipleri yaya geçitlerindeki beyaz renkli şeritlerden bazılarını kırmızı renge boyamaya başladı.

'30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' sloganıyla düzenlenen programa Kahta Kaymakamı Abdil Koç, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay, Kahta İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Ceran, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Yurt genelinde başlatılan etkinlikle kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması hedefleniyor.

Sürücülere kırmızıçizgi uygulamasını anlatan broşürleri dağıtan Kaymakam Abdil Koç, "Yurt genelinde yaya önceliğini hedefleyen uygulama kapsamında bugün vatandaşlarımıza farkındalık sağlıyoruz. Trafikte can güvenliğine önemli bir katkı sunacak olan kırmızıçizgi uygulamasına tüm vatandaşlarımızın uymasını talep ediyor, uygulamanın hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı