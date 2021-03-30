Kahta'da kilitli parke çalışmaları devam ediyor
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Kahta'da kilitli parke çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kahta'da kilitli parke çalışmaları devam ediyor

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi'nin, ilçe genelinde aşamalı olarak yürüttüğü kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

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Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi'nin, ilçe genelinde aşamalı olarak yürüttüğü kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

İlçe genelinde sürdürülen kilitli parke taşı yol ve kaldırım yapımı çalışmaları Hürriyet mahallesinde devam belediye ekipleri, aynı zamanda da çalışmaların yapıldığı mahallelerde çevredeki kaldırım ve park bakımlarını da yapıp mahallelerin çehresini yepyeni bir görüme kavuşturuyorlar. Hürriyet mahallesi Muhtarı Mustafa Memi, "Mahallemizin Yolları tozdan topraktan kurtuldu. Kilitli parke taşı problemi vardı. Bu sorunumuzu Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'ya ilettik. Allah razı olsun başkanımız bu sorunumuzu kısa sürede halletti. Başta Belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Kahta'nın tüm mahallelerinin daha iyi bir görünüme kavuşması için gece gündüz çalıştıklarını belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Hiçbir ayırım yapmadan merkezdeki mahallelerimizin sokak görünümleri nasılsa en uzak mahallelerimizin de sokakları öyle olacak. Çünkü ilçemizin her mahallesi bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana daha iyi bir Kahta için aralıksız çalışmalarımızı her alanda sürdürüyoruz. Tek gayemiz görevimizi layıkıyla yerine getirip İlçemizde yaşayan insanlarımızın mutluluğunda pay sahibi olmaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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