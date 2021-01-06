Kahta'da Kardelenler Solmasın Kampanyası başlatıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir grup öğretmen, kırsal kesimde yaşayan kız öğrencilere kitap temin etmek için Kardelenler Solmasın Kampanyası başlattı.

Öğrencilerin herbirini birer kardelen olarak gördüklerini ifade eden TP Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Halit Akel, şunları kaydetti:

"Koronavirüsten dolayı hepimiz çok zor günler yaşamaya devam ediyoruz. Fakat köyde yaşayan kız öğrencilerimiz için çok daha zor ve sıkıntılı bir süreç. 12. sınıf öğrencilerimiz gelecekle ilgili hayallerine ulaşma yolunda büyük bir engel ile karşılaştılar. Şehir merkezlerinde yaşayan arkadaşları gibi birçok imkanlara sahip değiller. Bizler de bu eşitsizliği ortadan kaldırmak için öğretmenlerimiz ile beraber kızlarımızın umutları ve hayallerine tekrar kavuşmalarını sağlamak ve bir kez daha üzerimize düşeni yapmak için yola çıktık. 12. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyduğu 150 farklı kitabı, 3 deneme sınavı ve köyde yaşayan her bir öğrenciye okumaları için 3'er kitap temin ettik. Öğrencilerimizi evlerinde ziyaret edip kitaplarını verdik."

Bu çalışmayı 15 öğretmenin tamamen gönüllülük esasında yaptığını, kitap verirken öğretmen ve öğrencilerin büyük mutluluk ve heyecan yaşadıklarını belirten Akel, bu umut yolculuğunda emekleri ve gönülleriyle katkı sunan tüm öğretmenlere kardelenler adına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya