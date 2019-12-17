Kahta'da karbonmonoksit gazından etkilenenler hastaneye kaldırıldı

17.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:48

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kahta ilçesine bağlı Fatih ve Girne mahalleleri ile Oluklu köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından 10 kişi etkilendi.

Baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle ambulanslar ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada tedavi altına alınan vatandaşların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA