Kahta'da karbonmonoksit gazından etkilenenler hastaneye kaldırıldı
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Kahta'da karbonmonoksit gazından etkilenenler hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

17.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:48
Kahta'da karbonmonoksit gazından etkilenenler hastaneye kaldırıldı

'ın ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kahta ilçesine bağlı Fatih ve mahalleleri ile Oluklu köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından 10 kişi etkilendi.

Baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle ambulanslar ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada tedavi altına alınan vatandaşların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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