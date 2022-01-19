Kahta'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışının devam ettiği Kahta ilçesinde kar ile mücadele devam ediyor. Ekipler, yolları açmak için çalışmalarını sürdürürken, yolda kalan araçlar da çalışmaları güçleştiriyor.

Bu arada bazı vatandaşlar ana yollarda yürüyerek işe gitmeye çalıştı. Çocuklar da oyunlar oynayarak karın tadını çıkardı.