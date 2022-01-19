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Kahta'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kahta'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışının devam ettiği Kahta ilçesinde kar ile mücadele devam ediyor. Ekipler, yolları açmak için çalışmalarını sürdürürken, yolda kalan araçlar da çalışmaları güçleştiriyor.

Bu arada bazı vatandaşlar ana yollarda yürüyerek işe gitmeye çalıştı. Çocuklar da oyunlar oynayarak karın tadını çıkardı.

AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, kar, Güncel, Haber

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