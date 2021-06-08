Kahta'da kaldırım işgali yapan esnaflar uyarılıyor
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Kahta'da kaldırım işgali yapan esnaflar uyarılıyor

Kahta'da kaldırım işgali yapan esnaflar uyarılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yayalara ait olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesi Kahta Belediyesi zabıta ekiplerini harekete geçirdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yayalara ait olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesi Kahta Belediyesi zabıta ekiplerini harekete geçirdi.

Kahta Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçe merkezinde bulunan cadde, sokak ve bulvarlarda faaliyet gösteren esnaflar denetlendi. Denetimlerine ara vermeyen Kahta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgalleri konusunda esnafları uyardı. Ekipler, özellikle eşyaları dışarda kalan ve kaldırım işgali yapan iş yeri sahiplerini hassasiyetle uyardı.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kahta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçemiz genelinde denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde iş yerlerinin dışında bulunan eşyaların içeri alınması için iş yeri sahiplerine gerekli uyarılar hassasiyetle yapılıyor. Kaldırım işgalleri görüntü kirliliğinin yanı sıra vatandaşların kaldırımda yürümesine de engel oluyor. Bu konuda tüm esnaf kardeşlerimizden anlayış ve destek bekliyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Kahta'da kaldırım işgali yapan esnaflar uyarılıyor
Kahta'da kaldırım işgali yapan esnaflar uyarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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