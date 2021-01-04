Kahta'da kaçak kazıya 6 gözaltı
04.01.2021 10:48 | Son Güncelleme: 04.01.2021 10:53
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde jandarma tarafından kaçak kazı yapanlara yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde jandarma tarafından kaçak kazı yapanlara yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Narlıdere köyü kırsalında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli, bölgede kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazıda kullandıkları malzemeler ile yakalanan şüphelilerin, sorgulanmalarına başlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı