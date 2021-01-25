Kahta'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
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Kahta'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

25.01.2021 19:12 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:17
Kahta'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kahta- Adıyaman Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Nazif Bilgiç yönetimindeki 02 AV 043 plakalı otomobil ile Mehmet Ali Öztürk'ün kullandığı 27 BS 076 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerle araçta bulunan 7 kişi ambulanslarla Kahta ve Adıyaman'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kahta'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Kahta'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Kahta'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Kahta'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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