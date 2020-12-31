Kahta'da iki işçisini tabancayla yaralayan inşaat sahibi tutuklandı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde inşaat işçilerini tabanca ile yaralayan inşaatın sahibi M.B. (59), tutuklandı.

Girne Mahallesi'nde geçen hafta M.B. ile yaptırdığı inşaatta çalışan işçiler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.B. yanındaki tabanca ile işçiler B.A. ve H.İ.K.'ye ateş etti. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan M.B., dün polisler tarafından, gizlendiği adreste yakalandı. Gözaltına alınan M.B., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı