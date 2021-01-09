Kahta'da iki grup arasındaki kavgada bir kişi yaralandı
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Kahta'da iki grup arasındaki kavgada bir kişi yaralandı

09.01.2021 17:59 | Son Güncelleme: 09.01.2021 18:02
Kahta'da iki grup arasındaki kavgada bir kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşanan asayiş olaylarında, 2 grup arasında yaşanan kavgada bir kişi yaralanırken, yüksekten düşen kişi ise hastanelik oldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşanan asayiş olaylarında, 2 grup arasında yaşanan kavgada bir kişi yaralanırken, yüksekten düşen kişi ise hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre, Cami mahallesinde iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Taşlı ve sopalı kavgada M.T. (20) yaralandı. 112 Acil sağlık görevlilerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Diğer olayda ise Menderes Mahallesinde yaşayan F. Ç. evinin merdivenlerinden düştü.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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