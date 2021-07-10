KAHTA'DA, HUSUMETLİ AİLELER BARIŞTIRILDI
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KAHTA'DA, HUSUMETLİ AİLELER BARIŞTIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, bir kişinin öldüğü kavganın ardından aralarında husumet oluşan iki aile törenle barıştırıldı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, bir kişinin öldüğü kavganın ardından aralarında husumet oluşan iki aile törenle barıştırıldı.

Kahta'den 3 ay önce Uslu ve Yektin aileleri arasında alacak meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kavgada; silahla yaralanan Hüseyin Uslu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bu olayın ardından iki aile arasında başlayan husumetin sonlanması için kanaat önderleri araya girdi. Yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından İbn-i Mirza Parkı'nda barış yemeği düzenlendi. Yemeğe; Kahta Kaymakamı Abdil Koç, İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay, İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Ceran, İlçe Müftüsü Rıfat Çevik ile çok sayıda kanaat önderi ile vatandaş katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Abdil Koç, aileleri husumetlerine son verdikleri için kutladı.

Kahta İlçe Müftüsü Rıfat Çevik tarafından dua ettirilmesinin ardından barışan iki aile fertleri birlikte yemek yedi.

KAHTA'DA, HUSUMETLİ AİLELER BARIŞTIRILDI
KAHTA'DA, HUSUMETLİ AİLELER BARIŞTIRILDI
KAHTA'DA, HUSUMETLİ AİLELER BARIŞTIRILDI
KAHTA'DA, HUSUMETLİ AİLELER BARIŞTIRILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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