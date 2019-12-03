Kahta'da Dünya Engelliler Günü etkinliği
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Kahta'da Dünya Engelliler Günü etkinliği

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

03.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:40
Kahta'da Dünya Engelliler Günü etkinliği

'ın ilçesinde 3 Aralık dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kahta Gençlik Merkezi genç gönülleri tarafından Kahta Özel Eğitim Uygulama Okulunda yapılan etkinlikte, engelliler gönüllerince eğlendi.

Burada konuşan Kahta Özel Eğitim Uygulama Okul Müdürü Abdullah Çetinkaya, günün anlam ve önemine işaret etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler, çeşitli oyunlar oynadı.

Çeşitli hediyeler de verilen öğrenciler, kendileri için hazırlanan pastayı kesti.

Program, canlı müzik eşliğinde halay çekilerek sona erdi.

Kaynak: AA
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