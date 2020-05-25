Kahta'da dolu yağışı çiftçiyi vurdu
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Kahta'da dolu yağışı çiftçiyi vurdu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bayramın birinci günü öğleden sonra meydana gelen dolu yağışı çiftçileri mağdur etti.

Kahta'da dolu yağışı çiftçiyi vurdu
25.05.2020 18:43 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:46

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bayramın birinci günü öğleden sonra meydana gelen dolu yağışı çiftçileri mağdur etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, Kahta İlçe Tarım Müdürü Hüseyin Tosun, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı ve beraberindeki heyet, yağışın etkili olduğu bölgelerdeki çiftçilerin zararının belirlenmesi ve çiftçilere yardımcı olunması amacıyla çalışma başlattı. Yağmur ve dolu yağışları aralıklarla devam ederek vatandaşları ve özellikle de çiftçileri zor durumda bıraktı.

Kahta ilçesine bağlı 12 köyde dolu hasarı yaşandığını belirten Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, bölgede etkili olan dolu yağışının ekili alanlara büyük zarara neden olduğunu söyledi.

Ziraat Odası Başkanı Turanlı, "Kahta ilçesinde bir yanda hasadı yapılan ekinlerde yüksek rekolte beklenirken, diğer tarafta da yağan dolu yağışında 12 köyümüzde dolu hasarı yaşandı. İlk yapılan tespitlere göre dolu yağışı meydana gelen alanlarda neredeyse yüzde yüze yakın hasar meydana geldiği tespit edilmiştir" dedi.

Dolu yağışından etkilenen ve mağdur olan üreticileri ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, dolu yağışında hasar gören köylerde muhtarlıklar kanalıyla Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne dilekçe vererek hasar tespit çalışmalarının acil olarak yapması gerektiği talimatını verdi.

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Tarım Komisyonu Üyesi AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş telefonla muhtar ve çiftçilerle görüşerek, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı'ya ve çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vekiller, Kahta Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nün yaptığı dolu hasar tespitinden sonra çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için konunun takipçisi olacaklarını dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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