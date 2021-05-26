Kahta'da damdan düşen kadın ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahta'da damdan düşen kadın ağır yaralandı

Kahta'da damdan düşen kadın ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bahçesindeki ahırlığın damından düşen kadın ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bahçesindeki ahırlığın damından düşen kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kahta ilçesine bağlı Menderes mahallesi 9007 sokakta oturan Emine K. (38), ahırlığın damını temizlerken dengesini kaybederek bahçedeki briketlerin üzerine düştü. Kadının çığlıklarını duyan komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emine K., Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı Emine K.,'nın kalçasından ve belinden kırıklar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kahta'da damdan düşen kadın ağır yaralandı
Kahta'da damdan düşen kadın ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Evgar Deniz Çakır İlker Kaleli Burak Sergen
Spor Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahta'da damdan düşen kadın ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 16:03:15. #1.11#

title